В США раскрыли последствия игнорирования угрозы ядерной войны

Мир может «ступить на дорогу в ад», если проигнорирует угрозу ядерной войны. Об этом заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер, передает ТАСС.

Экс-разведчик отметил, что вопрос ядерного оружия является одним из самых сложных, поскольку он касается национальной безопасности. По его словам, сегодня Россия испытывает ядерную угрозу со стороны США, что создает непростую ситуацию для начала диалога.

«Потому что если мы не будем о них говорить, то мы все действительно ступим на дорогу в ад», — сказал Риттер.

1 ноября бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что мир стоит перед угрозой ядерной войны из-за действий Запада. По его мнению, нужен договор, который гарантирует «хотя бы 50 лет мирной жизни». Политик подчеркнул, что США не должны пугать Россию ядерным оружием, поскольку это может стать «концом цивилизации». Тем временем Вашингтон готовится к проведению ядерных испытаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили близость мира к ядерной войне.