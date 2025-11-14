В Белоруссии заявили, что Литва не ответила на предложение о переговорах

Министерство иностранных дел Литвы пока не ответило на предложение провести переговоры по ситуации на границе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, передает ТАСС.

«Вместо этого от литовской стороны получено предложение о проведении в начале следующей недели встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран по вопросу борьбы с трансграничной преступностью», — сказал представитель ведомства.

Варанков добавил, что инициатива Литвы созвучна шагам, предложенных Вильнюсу Минском. В частности, по его словам, речь идет о взаимодействии в области охраны и контроля пересечения государственной границы.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

После этого Минск запретил литовским грузовикам передвигаться по территории республики.

Ранее премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.