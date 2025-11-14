Прокурора МУС обвинили в незаконном привлечении россиян к ответственности

Генеральная прокуратура (ГП) Российской Федерации заявила о неправомерном привлечении к уголовной ответственности граждан РФ прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в период с февраля по март 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте ГП.

«По версии следствия, с февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

На основании этих данных, 14 ноября Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения Хану, а также ряду судей и должностных лиц Международного уголовного суда.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по данному делу и передала его в Московский городской суд для рассмотрения.

Обвинения выдвинуты по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного (ч. 2 ст. 299), незаконное задержание или заключение под стражу (ч. 2 ст. 301), а также подготовку нападения на лиц или учреждения, находящиеся под международной защитой (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 360).

Обвиняемых лиц объявили в международный розыск, судом вынесено решение об их заочном аресте.

Ранее в Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина.