На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокурора МУС обвинили в незаконном привлечении россиян к ответственности

Генпрокуратура: прокурор МУС Хан незаконно привлек к ответственности россиян
true
true
true
close
Reuters

Генеральная прокуратура (ГП) Российской Федерации заявила о неправомерном привлечении к уголовной ответственности граждан РФ прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в период с февраля по март 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте ГП.

«По версии следствия, с февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

На основании этих данных, 14 ноября Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения Хану, а также ряду судей и должностных лиц Международного уголовного суда.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по данному делу и передала его в Московский городской суд для рассмотрения.

Обвинения выдвинуты по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного (ч. 2 ст. 299), незаконное задержание или заключение под стражу (ч. 2 ст. 301), а также подготовку нападения на лиц или учреждения, находящиеся под международной защитой (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 360).

Обвиняемых лиц объявили в международный розыск, судом вынесено решение об их заочном аресте.

Ранее в Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами