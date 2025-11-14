Литва предложила Белоруссии встречу

Литва направила Белоруссии предложение о проведении встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб в начале следующей недели. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Инициатива предусматривает проведение консультаций между пограничными ведомствами двух стран. Точная дата и место встречи пока не уточняются. Варанков отметил, что Минск приветствует эту инициативу, но она не решает проблему закрытых пунктов пропуска.

«Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне», — заявил пресс-секретарь.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.