Зеленского и Санду уличили во лжи о Саакашвили

Власти Грузии обвинили Зеленского и Санду во лжи о Саакашвили
Vadim Ghirda/AP

Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду лгали о состоянии здоровья бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, о том, что его якобы отравили. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает газета «Взгляд».

По словам политика, после этого ни Зеленский, ни Санду, ни посол Европейского союза в Грузии Павел Херчинский не принесли извинений.

«Зеленский нам прислал Михаила Саакашвили для того, чтобы взбаламутить нашу страну, чтобы мы воевали с Россией. Вот вам ваш Зеленский! Зеленский, Санду и другие выдумывали ложь о деменции Саакашвили», — высказал мнение Папуашвили.

Он также напомнил, что бывший президент 3,5 года провел в больнице, и призвал ЕС посчитать, во сколько это обошлось.

Председатель парламента высказал мнение, что Грузии следует взыскать эти деньги с Брюсселя за «истерию и ложные нарративы».

Ранее Саакашвили рассказал об условиях содержания в тюрьме.

