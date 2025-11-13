В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русским домом в Кишиневе

Примаков: Россотрудничество не накажет простых молдаван за шаги Кишинева

Россотрудничество не станет наказывать обычных молдаван за политические решения Кишинева о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Убежден, что нельзя наказывать простой народ за ошибки правителей», — написал он.

По его словам, нельзя становиться на сторону злобной глупости. Примаков добавил, что Россотрудничество продолжит набор студентов из республики.

13 ноября молдавский парламент проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в Кишиневе.

Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года.

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.

Ранее Россия и Мадагаскар договорились об открытии Русского дома в Антананариву.