На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русским домом в Кишиневе

Примаков: Россотрудничество не накажет простых молдаван за шаги Кишинева
true
true
true
close
Архивное фото/Miroslav Rotari/Sputnik

Россотрудничество не станет наказывать обычных молдаван за политические решения Кишинева о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Убежден, что нельзя наказывать простой народ за ошибки правителей», — написал он.

По его словам, нельзя становиться на сторону злобной глупости. Примаков добавил, что Россотрудничество продолжит набор студентов из республики.

13 ноября молдавский парламент проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в Кишиневе.

Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года.

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.

Ранее Россия и Мадагаскар договорились об открытии Русского дома в Антананариву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами