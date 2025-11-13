Трамп не сможет раздать американцам по $2 тысячи без одобрения конгресса

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по $2 тыс. малоимущим в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования конгрессом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это потребует законодательных решений», — заявил Хассет.
В то же время чиновник заверил, что после введения пошлин необходимые средства в бюджете найдутся.
«Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет», — уточнил сотрудник Белого дома.
Как отмечается, Хассет не уточнил, будет ли сотрудничать администрация президента с конгрессом по этому вопросу, но заверил, что в Белом доме активно изучают эту возможность.
9 ноября Трамп заявил, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает $37 триллионов. Более того, он пообещал заплатить всем малоимущим гражданам. По словам американского лидера, выплаты и погашение госдолга возможны благодаря огромному тарифному доходу, поступающему в США из зарубежных стран.
Ранее Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна.