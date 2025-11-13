Зеленский и Мерц обсудили коррупционный скандал на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили расследование дел о коррупции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, заявление которого опубликовано на сайте кабинета министров.

По его словам, Зеленский оповестил Мерца о ходе расследования в отношении ушедших в отставку украинских министров. Глава государства пообещал оказать долгосрочную поддержку независимым антикоррупционным органам, а также принять меры для восстановления доверия со стороны граждан и европейских партнеров.

«Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права», — рассказал Корнелиус.

При этом Зеленский выразил Мерцу благодарность за оказываемую Киеву помощь, в том числе в вопросах защиты объектов энергетической инфраструктуры и развития противовоздушной обороны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование было начато полтора года назад — за это время специалисты собрали порядка 1000 аудиозаписей. Опубликованное в социальных сетях заявление было дополнено фотографиями изъятых во время обысков сумок, набитых пачками денег.

Известно, что в состав преступной группы входили бизнесмен Тимур Миндич, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. На фоне произошедшего бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. После этого в доме чиновника прошли обыски.

Ранее в Европейском союзе назвали «чрезвычайно досадным» коррупционный скандал на Украине.