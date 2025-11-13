Пушков: многие политики в Европе оказались детьми нацистов и их пособников

В Европе многие либеральные политические деятели являются потомками нацистов или коллаборационистов, что приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», сенатор отметил, что Нюрнбергский процесс практически исчез из общественной дискуссии на Западе, за исключением академической среды и историков.

«Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами», — отметил сенатор.

Кроме того, сенатор отметил, что Нюрнбергский процесс охватывал широкий спектр преступлений, совершенных нацистским режимом, что делает его упоминание неудобным в контексте современной политической обстановки.

Ранее Лавров уличил страны Европы в отходе от принципов Нюрнбергского трибунала.