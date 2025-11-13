На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде указали на замалчивание в Европе информации о Нюрнбергском процессе

Пушков: многие политики в Европе оказались детьми нацистов и их пособников
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

В Европе многие либеральные политические деятели являются потомками нацистов или коллаборационистов, что приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», сенатор отметил, что Нюрнбергский процесс практически исчез из общественной дискуссии на Западе, за исключением академической среды и историков.

«Одна из причин, как мне представляется, состоит в том, что многие из нынешних ведущих либеральных политиков удивительным образом оказались детьми бывших либо нацистов, либо тех, кто сотрудничал с нацистами», — отметил сенатор.

Кроме того, сенатор отметил, что Нюрнбергский процесс охватывал широкий спектр преступлений, совершенных нацистским режимом, что делает его упоминание неудобным в контексте современной политической обстановки.

Ранее Лавров уличил страны Европы в отходе от принципов Нюрнбергского трибунала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами