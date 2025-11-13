Шойгу выразил непонимание политики нового премьера Японии по отношению к России

Премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

По его словам, непонятно, как политика Такаити сочетается с ее утверждениями о намерении нормализовать отношения с Москвой.

Накануне депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима заявил о необходимости вести независимую от США внешнюю политику. По его словам, это необходимо для улучшения отношений между Токио и Москвой.

В конце октября Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, заявила, что правительство страны намерено продолжить курс на урегулирование вопроса так называемых «северных территорий» и подписать мирный договор с Россией. При этом она подтвердила, что Япония не намерена менять позицию по ситуации вокруг Украины и продолжит критику действий Москвы.

Позднее в МИД РФ заявили, что Россия в ответ на санкционные действия Японии против нее запрещает въезд в РФ ряду японских журналистов, профессоров и других деятелей.

Ранее в Японии оценили возможность возобновления прямых авиаперелетов с Россией.