В МИД РФ заявили об ответе на антироссийскую политику правительства Японии

Россия в ответ на санкционные действия Японии против нее запрещает въезд в РФ ряду японских журналистов, профессоров и других деятелей. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан:...», — сказано в заявлении.

В списке перечислены имена и фамилии 30 человек, среди которых преимущественно сотрудники СМИ, а также профессора университетов и официальный представитель МИД Японии.

В конце октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, заявила, что правительство страны намерено продолжить курс на урегулирование вопроса так называемых «северных территорий» и подписать мирный договор с Россией. При этом она подтвердила, что Япония не намерена менять позицию по ситуации вокруг Украины и продолжит критику действий Москвы.

Ранее в Японии оценили возможность возобновления прямых авиаперелетов с Россией.