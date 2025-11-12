На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конфликт на Украине стал «фоновым шумом» на Западе

Журнал Spiegel считает, как конфликт на Украине стал фоновым шумом на Западе
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Конфликт на Украине стал «фоновым шумом» для Запада. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«(Украинский конфликт стал– «Газета.Ru») фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что западные СМИ более охотно обсуждают «свои» проблемы – вопрос о шатдауне в США или тюремное заключение бывшего президента Франции Николя Саркози.

При этом на фоне такого смещения внимания, отмечается в материале, конфликт на Украине входит в решающую фазу. Российская армия имеет успехи под Красноармейском (украинское название – Покровск), констатирует Spiegel.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики.

Ранее Украине предрекли «самую суровую» зиму.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами