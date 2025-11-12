Журнал Spiegel считает, как конфликт на Украине стал фоновым шумом на Западе

Конфликт на Украине стал «фоновым шумом» для Запада. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«(Украинский конфликт стал– «Газета.Ru») фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что западные СМИ более охотно обсуждают «свои» проблемы – вопрос о шатдауне в США или тюремное заключение бывшего президента Франции Николя Саркози.

При этом на фоне такого смещения внимания, отмечается в материале, конфликт на Украине входит в решающую фазу. Российская армия имеет успехи под Красноармейском (украинское название – Покровск), констатирует Spiegel.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики.

Ранее Украине предрекли «самую суровую» зиму.