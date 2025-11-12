В Минсельхозе РФ рассказали, сколько зерна планируют собрать в новых регионах

Минсельхоз РФ: в новых регионах по итогам года соберут около 4 млн тонн зерна

Четыре новых региона России по итогам текущего года соберут около 4 млн тонн зерна. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, пишет РИА Новости.

В среду, 12 ноября, она выступила на правительственном часе в Государственной думе РФ. Чиновница обратила внимание, что весь юг России в 2025 году попал «в плохую погодную ситуацию». В том числе это относится к Запорожской и Херсонской областям, Донецкой народной республике и Луганской народной республике.

«Поэтому объем производства зерновых будет чуть ниже, чем в прошлом году — порядка 4 млн тонн мы ожидаем там получить», — сказала Лут.

Она добавила, что сбор масличных составит около 600 тыс. тонн.

По словам министра, в новых регионах страны начали развивать животноводство. Также власти намерены принять меры для развития севооборота на этих территориях.

12 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на сегодняшний день вопросы продовольственной безопасности России эффективно решены. Он подчеркнул, что при этом страна экспортирует излишки сельскохозяйственной продукции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности одной из важнейших национальных целей.