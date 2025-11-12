Превращение Евросоюза (ЕС) из экономического объединения в военное дорого обойдется простым европейцам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Искусственное наращивание «российской угрозы» и превращение ЕС из экономического союза в военный дорого обойдутся простым европейцам. Не говоря уже о том, что «фантомные боли» русофобов у власти, ... могут спровоцировать реальное противостояние с ядерной державой», — написал депутат.

Слуцкий добавил, что Россия не планирует ни на кого нападать. По его словам, у страны «есть чем ответить», если в ее сторону будут осуществляться любые провокации и агрессивные военные планы.

6 ноября словацкое издание Slovo сообщило, что так называемая «российская угроза» является искусственно созданной проблемой, а Западу уже необходимо оставить Россию в покое. Автор материала считает, что Москва начала специальную военную операцию в ответ на многочисленные и систематические угрозы и провокации со стороны западных стран.

Ранее президент Италии призвал приложить больше усилий для противостояния «российской угрозе».