МИД РФ: Лондон и Брюссель просят США отказаться от дипломатии на Украине

Лондон и Брюссель предпринимают попытки уговорить Вашингтон использовать военное решение конфликта на Украине вместо дипломатии. Такое заявление сделал глава главного управления стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Насколько можно понять, с убеждением Киева в проблемах, возникших у американцев, Лондон и Брюссель начали пытаться создать Вашингтон таким образом, чтобы увеличить эффективность дипломатии в использовании военных решений конфликта», — сказал он.

12 ноября бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Европа должна напрямую вести диалог с Россией по вопросу решения конфликта на Украине, как этом делает президент США Дональд Трамп. По словам Ниинисте, ЕС мог бы выиграть от прямого диалога с Москвой.

Накануне председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен сказал, что Евросоюзу следует выбрать переговорщика с Россией по Украине. По словам депутата, странам Евросоюза необходимо иметь прямой контакт с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

