Каллас заявила о расширении зоны действия европейской «стены дронов»

Проект «стена дронов», который изначально должен был охватить только восточную часть Европы, теперь распространен на все страны региона. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас в интервью греческой газете Kathimerini.

«Теперь касается всей Европы, поскольку дроны представляют проблему для каждого региона, мешают коммерческим рейсам и создают проблемы в европейских аэропортах», — отметила она.

До этого в Bloomberg со ссылкой на источники заявили, что меры по созданию «стены дронов» в Европе — это «пиар-акция» на фоне призывов политиков к контрмерам в борьбе с беспилотниками при отсутствии в ЕС систем противовоздушной обороны. В агентстве подчеркнули, что сложность проекта и необходимость финансовых средств задержат его реализацию на долгие годы. Работу также могут осложнить трудности в координации существующих национальных и региональных инициатив, а также риск ущерба из-за высокой плотности полетов пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Европы.

Проект «стена дронов» является совместной инициативой ФРГ, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от БПЛА. На данный момент проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

