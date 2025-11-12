На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила о расширении зоны действия европейской «стены дронов»

Каллас: проект «стена дронов» распространен на всю Европу
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Проект «стена дронов», который изначально должен был охватить только восточную часть Европы, теперь распространен на все страны региона. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас в интервью греческой газете Kathimerini.

«Теперь касается всей Европы, поскольку дроны представляют проблему для каждого региона, мешают коммерческим рейсам и создают проблемы в европейских аэропортах», — отметила она.

До этого в Bloomberg со ссылкой на источники заявили, что меры по созданию «стены дронов» в Европе — это «пиар-акция» на фоне призывов политиков к контрмерам в борьбе с беспилотниками при отсутствии в ЕС систем противовоздушной обороны. В агентстве подчеркнули, что сложность проекта и необходимость финансовых средств задержат его реализацию на долгие годы. Работу также могут осложнить трудности в координации существующих национальных и региональных инициатив, а также риск ущерба из-за высокой плотности полетов пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Европы.

Проект «стена дронов» является совместной инициативой ФРГ, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от БПЛА. На данный момент проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

Ранее в Европе раскрыли, когда будет готова «стена дронов».

