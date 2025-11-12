В МИД РФ рассказали, как российский ядерный щит укрывает Белоруссию

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российский ядерный щит надежно укрывает Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Полищук отметил, что Белоруссия может получать от России и новейшее вооружение.

«Российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской Республике любых средств защиты», — поделился Полищук.

Он добавил, что в МИД РФ ничего не знают об обращениях по поводу поставок в Белоруссию крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник». Однако в случае поступления таких обращений они «будут самым внимательным образом изучены военными специалистами».

Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон». Белорусский лидер отметил, что укрепление обороноспособности государства является приоритетным вопросом. При этом благодаря хорошим отношениям с Россией на территории республики появилось тактическое ядерное оружие и уже в декабре заступит на боевое дежурство комплекс «Орешник».

Ранее Белоруссия обновила ядерное оружие на своей территории.