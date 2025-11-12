На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как российский ядерный щит укрывает Белоруссию

МИД РФ: российский ядерный щит надежно прикрывает Белоруссию
true
true
true
close
Пресс-служба Минобороны РФ

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российский ядерный щит надежно укрывает Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Полищук отметил, что Белоруссия может получать от России и новейшее вооружение.

«Российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской Республике любых средств защиты», — поделился Полищук.

Он добавил, что в МИД РФ ничего не знают об обращениях по поводу поставок в Белоруссию крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник». Однако в случае поступления таких обращений они «будут самым внимательным образом изучены военными специалистами».

Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон». Белорусский лидер отметил, что укрепление обороноспособности государства является приоритетным вопросом. При этом благодаря хорошим отношениям с Россией на территории республики появилось тактическое ядерное оружие и уже в декабре заступит на боевое дежурство комплекс «Орешник».

Ранее Белоруссия обновила ядерное оружие на своей территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами