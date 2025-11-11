На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не нужны «Буревестник» с «Посейдоном»

Лукашенко: Белоруссии не нужно такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссии не нужно такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию страны на 2026–2030 годы, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что укрепление обороноспособности государства является приоритетным вопросом. При этом благодаря хорошим отношениям с Россией на территории республики появилось тактическое ядерное оружие и уже в декабре заступит на боевое дежурство комплекс «Орешник».

«Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи (озеро. — «Газета.Ru») будем «Посейдон» запускать?» — добавил Лукашенко.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в ходе которых отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».

По словам главы белорусского генштаба — замминистра обороны Павла Муравейко, военнослужащие также во время учений активно применяли беспилотники в различных вариантах и рассмотрели целый комплекс приемов при ведении боев в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Ранее Белоруссия обновила ядерное оружие на своей территории.

