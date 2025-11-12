В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского и «его друзей»

Нардеп Гончаренко обвинил Зеленского и его друзей в многомиллиардных кражах

Президент Украины Владимир Зеленский и его друзья совершали кражи на миллиарды долларов во время крупномасштабного конфликта с Россией. С таким обвинением выступил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, за что ВСУ несли потери: за «сумки Зеленского», «за друзей Зеленского», за «возможность воровать на энергоатоме» или на военных поставках.

«В криминале есть понятие — «ссучился». Вот эти все люди — суки, место которых возле параши», — написал Гончаренко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

