В Британии сравнили видео с входом ВС РФ в Красноармейск с фильмом «Безумный Макс»

Sky News: сотни российских солдат вошли в Красноармейск в стиле «Безумного Макса»

Российские военнослужащие вошли в город Красноармейск (украинское название – Покровск) в стиле фильма «Безумный Макс». Таким образом телеканал Sky News прокомментировал видеозапись, как ВС РФ входят в город под покровом тумана.

«Было замечено, как солдаты ехали в тумане на мотоциклах, а некоторые — на крышах потрепанных автомобилей и фургонов, по-видимому, в город Покровск», — говорится в тексте.

Как отмечают авторы, кадры похожи на сцены из серии боевиков «Безумный Макс», многие из которых происходят в постапокалиптических пейзажах.

Речь идет о видеозаписи, запечатлевшей масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее Зеленский заявил о «тяжелой ситуации» на Покровском направлении.