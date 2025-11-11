В «Руспродсоюзе» объяснили, что будет с ценами на кофе в 2026 году

«Руспродсоюз» рассказал об изменениях цен на кофе в 2026 году

Стоимость кофе регулируется двумя основными факторами – биржевыми ценами на сырье и валютным курсом. В предстоящем году не исключено очередное повышение цен, так как по поводу урожая есть опасения на фоне нестабильных осадков в регионах производства, рассказал RT зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Цены на сырье формируются на международных торговых биржах, оказывая давление на конечную стоимость товара. Также влияние оказывают её курс доллара к рублю, затраты на производство, логистику, кредиты и прочие статьи расходов. С учётом всех этих факторов за последний год рост стоимости кофе превысил 60%, отметил эксперт.

Во многом такая ситуация связана с тем, что запасы кофе продолжают снижаться, при этом давят введённые США 50%-ные тарифы на бразильскую продукцию, отметил Леонов.

«Кроме того, влияют погодные условия в главном производителе — Бразилии, — добавил специалист. — В регионах производства кофе были неравномерные и недостаточные осадки во время последнего цикла цветения в октябре, что вызывало беспокойство относительно цветения и завязи плодов для урожая 2026 года».

Что касается валютного давления, то в последнее время курс рубля остаётся стабильным, однако если он начнёт падать в предстоящем году, то это в любом случае повлияет на стоимость процесса производства, и, как следствие, на конечную стоимость продукции, заключил эксперт.

Напомним, в конце октября биржевые цены на кофе сорта арабика установили очередной рекорд, поднявшись выше $9,5 тысячи за тонну. До этого в ходе торгов был также замечен рост цен на арабику. Максимально за день он поднимался до рекордных $9 588 за тонну. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста выросла на 1,14% — до $4 800 за тонну.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше пить кофе из-за рекордно высоких цен.