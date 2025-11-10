Кофе в ресторанах и кофейнях резко подорожал

Quick Resto: эспрессо в кофейнях и ресторанах РФ подорожал почти на 40% за год

Цена стандартной порции эспрессо (40-60 мл) в российских кофейнях и ресторанах в конце октября 2025 года выросла на 36% по сравнению с октябрем 2024-го, до 147 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Quick Resto, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Значительное подорожание затронуло наиболее популярные виды кофейных напитков на основе эспрессо. Средняя цена рафа (300 мл) выросла на 18,5% (до 288 рублей), латте (300 мл) — на 18% (до 272 рублей), американо (300 мл) — на 17,5% (до 175 рублей), капучино (250-300 мл) — на 17,3% (до 245 рублей). Рост цен на кофейные зерна достиг беспрецедентных значений на мировом рынке, а в России составил 42% год к году, при этом молоко за год подорожало на 25%. Однако сырьевой фактор — это лишь часть проблемы, ведь доля зерна в себестоимости кофейного напитка не превышает 11%, а доля молока — 9%», — отмечается в исследовании.

Там подчеркивается, что не менее значимым драйвером подорожания остаются растущие операционные расходы предприятий общественного питания. На ФОТ в среднем приходится более пятой части всех издержек, а на аренду — до 12%, при этом лишь за первое полугодие 2025 года зарплаты в сфере общепита выросли в среднем на 24%, а арендные ставки — на 6-18%, следует из документа.

«Мы фиксируем устойчивую тенденцию среди игроков рынка к поэтапной коррекции цен в течение года. На 2026 год мы также прогнозируем рост стоимости кофейных напитков, однако он, вероятно, не будет единовременным и резким. Ожидается скорее постепенная коррекция: рост цен, вероятно, будет распределен в течение года, что минимизирует негативный эффект для конечного потребителя», — отметил генеральный директор Quick Resto Александр Строкань.

В рамках исследования были проанализированы цены на кофе в 5846 заведениях из 84 регионов страны.

