В России описали сценарий начала войны с Германией

«Армейский стандарт»: ФРГ использует предлог для начала войны с РФ в 2029 году
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

ФРГ использует предлог для войны с Россией, которая может начаться в 2029 году. Об сообщил журнал «Армейский стандарт», который изучил немецкие программы «Цели Германии на 2035 год последующий период» и «Морской курс 2025».

«В общем, немцев, можно сказать, официально предупредили: война может начаться в 2029 году», — говорится в публикации.

Автор статьи, обозреватель Владимир Гундаров считает, что «власти Германии под покровом лжи старательно готовят свой флот к войне с Россией». По его словам, боевое развертывание немецких сил может начаться в условиях мирного времени. В качестве повода, думает он, может стать повреждение западной подводной инфраструктуры в Балтийском море, а также присутствие российского «теневого флота» в регионе.

По данным издания, для нейтрализации «российской угрозы» могут заблокировать Калининградскую область и российские порты в Финском заливе. Это, согласно 51-й статье Устава ООН, даст право России на самооборону, уточнил автор публикации. Однако эта же статья, как отметил он, дает право Литве и Эстонии начать военные действия.

«Таким образом, не будет ни агрессора, ни жертвы — только одна сплошная самооборона с обеих сторон», — написал Гундаров.

Обозреватель считает, что Германия и другие европейские страны могут вмешаться в военный конфликт с Россией, чтобы поддержать Литву и Эстонию. Эскалация может предполагать ракетные удары вглубь РФ для поражения российских пунктов управления, центров логистики и радиолокационных станций, с последующей высадкой десанта НАТО.

В заключении Гундаров выразил надежду, что разум все-таки возьмет верх над «антироссийской истерией» и Берлин вернется к политике мира и добрососедства по отношению к РФ.

Ранее глава генштаба ВС Франции назвал сроки военного конфликта с Россией.

