В Европе заявили о способности Китая быстро закончить конфликт на Украине

Глава МИД Эстонии Цахкна: Китай может быстро закончить украинский конфликт
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Китай имеет возможность быстро закончить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает телерадиовещательная корпорация ERR.

«Китай мог бы быстро положить конец этой войне, если бы принял такое решение. Китай все больше влияет на политику России», — сказал министр.

По словам главы дипломатического ведомства, задача Китая - поддерживать статус-кво в своем регионе.

11 ноября издание The National Interest сообщало, что Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь».

По мнению журналистов, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину. Министр иностранных дел Китая говорил чиновникам ЕС этим летом, что КНР не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку это «позволит Соединенным Штатам уделять первостепенное внимание взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе».

Инициатива «Один пояс, один путь» предполагает выстраивание ряда масштабных «экономических коридоров». В контексте Экономического пояса Шелкового пути речь идет о «поясе»: Китай - Центральная Азия - Ближний Восток, Китай - Юго-Восточная Азия и Китай - Казахстан - Россия - Европа. В рамках Морского Шелкового пути XXI века коридор предполагает «маршрут»: Китай - Индийский океан - Европа, Китай — Индийский океан - Африка и Китай - Юго-Восточная Азия - южная часть Тихого океана.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР обсуждают строительство совместной электростанции.

Переговоры о мире на Украине
