СМИ сообщили о плане России по подчинению Украины

Россия планирует подчинить Украину в три этапа. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Только первый включает в себя реальные боевые действия, отмечает издание.

«Во-первых, Москва стремится оккупировать или разрушить достаточное количество украинской территории, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность оставшейся части только с согласия России», — говорится в материале.

По данным Foreign Affairs, российские стратеги оценивают, что этого можно достичь, если удержать уже взятые регионы, а также добавить Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, что фактически отрежет Украину от Черного моря. В этих условиях Москва будет стремиться к прекращению огня, полагая, что сможет перейти ко второму этапу, в котором будет использовать экономические и политические рычаги для установления контроля над Украиной.

На третьем этапе Россия «включит Украину в свою орбиту подобно Белоруссии», считает издание.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Европе должны готовиться к долгосрочной изоляции РФ даже после завершения конфликта на Украине.

Ранее в РФ разработали сценарии применения дрона Судного дня в случае ядерных ударов.