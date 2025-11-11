Германия выделит Украине дополнительно €40 млн для подготовки к зиме

Глава МИД Вадефуль: ФРГ выделит Киеву еще €40 млн для подготовки к зиме

Германия выделит Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму €40 млн в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль во время визита в Канаду, передает агентство DPA.

По его словам, выделенные средства будут направлены на ремонт отопительных систем, восстановление поврежденных зданий, поставку электроагрегатов, а также на закупку одеял и средств гигиены.

«Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были теплыми и освещенными», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По данным DPA, объем гуманитарной поддержки Украины со стороны Германии в 2025 году значительно снизился из-за сокращения бюджета МИД ФРГ. Если в 2024 году Берлин направил Киеву свыше 400 млн евро, то в этом году сумма уменьшилась более чем вдвое.

4 ноября издание Handelsblatt писало, что правительство ФРГ намерено увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на €3 млрд. Отмечается, что эти денежные средства пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Уточняется, что ранее в бюджете на 2026 год на эти цели было заложено €8,5 млрд.

