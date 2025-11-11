Лидер АдГ высказалась о поездке депутата партии в Сочи

Только один депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетит Сочи. Об этом заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель, передает ТАСС.

«Я сама не отправилась бы туда. Я никому бы и не посоветовала, поскольку я не знаю, каким будет в конечном итоге результат. Поэтому сейчас это только один [депутат]», — сказала лидер фракции.

Вайдель добавила, что Россию посетит эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре. По словам лидера АдГ, парламентарий Райнер Ротфусс «по собственной инициативе» принял решение не ехать в Россию. При этом сопредседатель партии подчеркнула, что подобные поездки необходимы для сохранения открытых каналов связи с РФ.

8 ноября газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в АдГ обострились разногласия после оглашения планов поездки депутатов этой партии на симпозиум в формате «БРИКС – Европа». По данным издания, в настоящее время в руководстве партии наблюдается раскол из-за отношений с Россией. В частности, разных позиций придерживаются ее сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Ранее лидеры немецкой правой партии заявили о «нападении на демократию» в Германии.