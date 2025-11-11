В постпредстве России при ООН высказались об оружейном эмбарго для Южного Судана

Евстигнеева: РФ будет выступать за смягчение оружейного эмбарго для Южного Судана

Россия будет выступать за смягчение оружейного эмбарго для Южного Судана. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что подобные меры могут оказать пагубное влияние на страну. По ее словам, этот режим является главным препятствием для формирования объединенной армии Южного Судана.

«Очевидно, что имеющихся изъятий из режима эмбарго недостаточно для решения масштабной задачи укрепления национальной безопасности. Будем последовательно выступать за его смягчение или полный демонтаж», — сказала Евстигнеева.

Оружейное эмбарго в отношении Южного Судана было введено в 2018 году Советом Безопасности ООН. В мае 2025 года действие режима было продлено еще на год.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насир произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции». Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

