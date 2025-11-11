На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский таксист обратился к Карлу III из-за неоплаченной поездки экс-главы МИД

Французский таксист пожаловался Карлу III на неоплатившего проезд экс-главу МИД
Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Французский таксист Насим Мимум, попавший в судебный спор с экс-главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и его супругой, обратился к королю Карлу III с целью получить деньги за якобы неоплаченную поездку. Об этом сообщает RTL.

«Ваше Величество, я прошу вас вмешаться и решить мое дело. Министр не заплатил мне ни копейки за три дня перевозки. Сегодня на RTL я обращаюсь непосредственно к Его Величеству королю, чтобы он выплатил мне компенсацию. Это вопрос чести Англии», — сказал Мимум.

Он также пообещал написать письмо Карлу III с изложением всей ситуации.

Инцидент произошел в мае 2025 года. Тогдашний глава МИД Британии Дэвид Лэмми и его супруга отправились на французский горнолыжный курорт после визита британской королевской семьи в Рим. Согласно заявлению, поданному Лэмми в полицию, таксист Насим Мимум по завершении поездки якобы достал нож и потребовал повторно оплатить дорогу, при том, что поездка была оплачена после начала пути.

После этого Лэмми и Грин выскочили из машины, а Мимум уехал вместе с их багажом. В ответ Мимум в интервью французским СМИ обвинил британского главу МИД во лжи и заявил, что это Лэмми угрожал ему оружием. То, что он уехал вместе с багажом дипломата, Мимум подтвердил, но объяснил это страхом за свою жизнь.

