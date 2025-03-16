Военный нейтралитет Ирландии становится формальным из-за планов правительства избавиться от сдерживающей роли ООН при отправке миротворцев за рубеж. Такое мнение высказал российский посол в Ирландии Юрий Филатов в разговоре с ТАСС.

Он заявил, что ирландское правительство играет в политическую игру вокруг вопроса об участии ирландских военных в миссиях за рубежом и старается подстроиться под тенденцию милитаризации Евросоюза с расширением оборонных программ и миссий, которые не имеют мандата ООН.

По его словам, подобные мероприятия были бы нелегитимными с точки зрения международного права, и все это привело к тому, что «нейтралитет Ирландии стал, скорее, формальной вещью, весьма относительным понятием».

На практике ведется работа по участию ирландцев в различных проектах и программах по линии ЕС и НАТО. Этот процесс продолжается, подчеркнул Филатов.

Посол РФ назвал подобные решения «суверенным делом народа, правительства», при этом он призвал власти Ирландии сказать прямо, намерена ли страна выйти из-под системы ООН.

В начале марта сообщалось, что Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания войск за рубежом.

Ранее в Северной Ирландии раскритиковали Стармера за $2 млрд для Украины.