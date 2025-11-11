Экс-депутат рады допустил, что история с Миндичем не последняя

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал обыски у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского. По мнению политика, противостояние Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и киевской верхушки на этом не закончится.

При этом он отметил позитивное влияние данного процесса на мирное урегулирование.

«Очень бы хотелось, чтобы прошло расследование, чтобы люди узнали, сколько и как ворует Зеленский, на крови фактически. Может быть, это будет существенным шагом в направлении прекращения войны», — сказал Царев.

О том, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу стало известно 10 ноября.

В отношении Миндича ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из его квартиры, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее в Госдуме заявили о планах Запада убрать Зеленского из власти.