В Госдуме предложили признать Bellingcat террористической организацией

Издание Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) теоретически можно признать террористической организацией на территории России, если спецслужбами будет выявлено ее использование против безопасности страны. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Я вообще сторонник запретов и признаний в самых исключительных случаях. Но если наши спецслужбы увидят системную работу, связанную с использованием этой организации и ее инфраструктуры для нанесения ущерба безопасности нашей страны, то такое решение под собой имеет почву», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что решение по данному вопросу должно быть взвешенным.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала план украинской разведки по угону российского истребителя. По словам специалистов, с российским летчиком связался журналист издания Bellingcat и задавал вопросы якобы для написания материала.

Отмечается, что в обмен на угон представители Киева обещали мужчине денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

В апреле 2023 года Лефортовский суд принял решение о заочном аресте главы издания Bellingcat, гражданина Болгарии Христо Грозева (признан в РФ иностранным агентом), за нелегальное пересечение границы России.

По информации ФСБ, в 2022 году главный расследователь издания участвовал в сорванной операции Главного управления разведки (ГУР) Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ. В ходе расследования выяснилось, что Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который привез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

