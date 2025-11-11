На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили признать Bellingcat террористической организацией

Депутат Афонин: издание Bellingcat могут признать террористической организацией
true
true
true
close
Depositphotos

Издание Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) теоретически можно признать террористической организацией на территории России, если спецслужбами будет выявлено ее использование против безопасности страны. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Я вообще сторонник запретов и признаний в самых исключительных случаях. Но если наши спецслужбы увидят системную работу, связанную с использованием этой организации и ее инфраструктуры для нанесения ущерба безопасности нашей страны, то такое решение под собой имеет почву», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что решение по данному вопросу должно быть взвешенным.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала план украинской разведки по угону российского истребителя. По словам специалистов, с российским летчиком связался журналист издания Bellingcat и задавал вопросы якобы для написания материала.

Отмечается, что в обмен на угон представители Киева обещали мужчине денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

В апреле 2023 года Лефортовский суд принял решение о заочном аресте главы издания Bellingcat, гражданина Болгарии Христо Грозева (признан в РФ иностранным агентом), за нелегальное пересечение границы России.

По информации ФСБ, в 2022 году главный расследователь издания участвовал в сорванной операции Главного управления разведки (ГУР) Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ. В ходе расследования выяснилось, что Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который привез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Ранее эксперт рассказал, зачем Лондон хотел угнать МиГ-31.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами