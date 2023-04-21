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Суд заочно арестовал главу Bellingcat* Христо Грозева за незаконное пересечение границы РФ

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Hannah Mckay/Reuters

Лефортовский суд принял решение о заочном аресте главы издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций), гражданина Болгарии Христо Грозева, за нелегальное пересечение границы РФ. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

Также суд арестовал главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Ранее сообщалось, что в отношении Грозева возбуждено уголовное дело.

26 декабря Министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск по делу о фейках о действиях российской армии.

В июле ФСБ России заявила, что главный расследователь Bellingcat участвовал в сорванной операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ. По данным ведомства, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который привез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

28 декабря пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что власти страны приняли меры, чтобы обеспечить безопасность объявленного в розыск в РФ журналиста Христо Грозева.

*  Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
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