Замглавы подмосковного Клина уволили из-за утраты доверия

Заместителя главы Клина в Московской области уволили в связи с утратой доверия. Возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки, об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Имя чиновника не уточняется.

Как установило следствие, в декабре прошлого года фигурант получил взятку за действия в интересах коммерческой организации в целях создания для компании более выгодных условий для заключения муниципального контракта с администрацией города на выполнении работ по текущему ремонту дорог.

«При содействии муниципального служащего местной администрацией обеспечено беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта и его оплата», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что должностное лицо «ненадлежащим образом исполнило свои обязанности из-за личной заинтересованности». Мер к решению конфликта интересов он не принял, в правоохранительные и надзорные органы не обращался, установили правоохранители.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

