В Германии арестовали мужчину за призывы нападать на политиков

Полиция ФРГ задержала мужчину за призывы в даркнете подрывать политиков
Shutterstock/FOTODOM

Полиция ФРГ задержала в Дортмунде мужчину по подозрению в том, что он размещал в так называемом даркнете призывы совершать покушения на конкретных политиков. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии.

Задержанному 49 лет, известно, что его зовут Мартин С., у него есть гражданство Германии и Польши. По данным следствия, мужчина разместил пост со списком из около 20 политиков, среди которых бывшие канцлеры ФРГ Олаф Шольц и Ангела Меркель. К посту с призывами устранения прилагались инструкции по изготовлению взрывчатки.

Потенциальным исполнителям Мартин он обещал денежное вознаграждение и дополнительную персональную информацию о «целях». Средства для награды «охотникам за головами» он собирал через пожертвования.

7 октября бургомистр немецкого города Хердекке Ирис Штальцер получила серьезные колото-резаные раны. Подозреваемыми в нападении стали ее приемные дети.

Ранее вице-президент Филиппин пригрозила покушением президенту.

