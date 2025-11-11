На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евродепутаты подали в суд на Европарламент

Евродепутаты подали в суд на ЕП за отказ расследовать контракты по вакцинам
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейский суд общей юрисдикции получил обращение депутатов Европейского парламента, требующих проверить, нарушил ли этот орган свои юридические обязательства, когда отказался провести расследование по контрактам на поставку вакцин от коронавируса. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на судебные документы.

По его информации, в суд поступило ходатайство от парламентариев из правых фракций. Они уверяют в незаконном решении руководителей политических групп от 3 сентября не выносить вопрос о создании специального комитета по расследованию на голосование.

С протестом выступили депутаты из объединений «Патриоты Европы», «Европа суверенных наций» и представители правой группы «Европейские консерваторы и реформисты». В апреле они призывали коллег поддержать проведение расследования по предполагаемым коррупционным случаям, отмывания денежных средств, злоупотребления властью и вмешательства в законодательные процессы.

В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

Ранее в США узнали, что стало с перепиской фон дер Ляйен и главы Pfizer.

