Турция решила направить глав МИД и МО для примирения Пакистана с Афганистаном

Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

На будущей неделе Турция намерена отправить в Пакистан делегацию глав МИД, министерства обороны и Национальной разведывательной организации, чтобы обсудить пути нормализации отношений между Пакистаном и Афганистаном. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС.

Он заявил о позитиве в посреднических усилиях и выразил надежду на «положительный результат».

«На этой неделе наш глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и директор Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын совершат визит в Пакистан. Они обсудят эти вопросы», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган считает, что благодаря контактам в Исламабаде «в Анкаре переговорный процесс может завершиться успешно».

«Надеемся на постоянное прекращение огня, продолжаем призывать стороны к сдержанности», — добавил он.

7 ноября министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что переговоры в Турции, направленные на разрешение пограничного конфликта между Пакистаном и Афганистаном, завершились безрезультатно.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров.