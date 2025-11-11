ФСБ: нежелательная в РФ Bellingcat причастна к планам по угону МиГ-31

Нежелательная в России организация Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) причастна к планам Украины и Британии угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом» на борту. Об этом сообщает ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, к подготовке диверсии были причастны сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины и их британские кураторы.

Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков и предлагала им до $3 млн за угон сверхзвукового истребителя, который используется как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Планировалось, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Благодаря действиям российских спецслужб, операция украинской и британской разведок была пресечена, а попытка масштабной провокации сорвана.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.