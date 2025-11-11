ОАК сократила на четверть дальность полета самолета МС-21

В сентябре 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обновила данные о технических характеристиках самолета МС-21. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно информации на сайте компании, дальность полета версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км. Максимальная взлетная масса осталась прежней — 85 тонн.

Представитель «Ростеха» подчеркнул, что опубликованные характеристики соответствуют реальной машине, проходящей сертификацию, а не «проекту будущего». Он также напомнил, что техническое задание Минпромторга от 2009 года определяло целевую дальность для МС-21-300 в 3500 км при 180 пассажирах.

В «Ростехе» отмечают, что с учетом преобладания авиамаршрутов до 3000 км в России, текущая дальность МС-21 удовлетворяет потребности перевозчиков. Источник «Ведомостей» подчеркнул, что 3830 км достаточно для перелета из Москвы в Новосибирск без дозаправки.

Техзадание Минпромторга предусматривало создание семейства самолетов МС-21 с дальностью от 3500 до 7500 км, включая компенсационный запас топлива.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.