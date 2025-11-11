На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ОАК сократила на четверть дальность полета самолета МС-21

Дальность полета среднемагистрального самолета МС-21 сокращена на четверть
true
true
true
close
Telegram-канал ПАО «ОАК»

В сентябре 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обновила данные о технических характеристиках самолета МС-21. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно информации на сайте компании, дальность полета версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км. Максимальная взлетная масса осталась прежней — 85 тонн.

Представитель «Ростеха» подчеркнул, что опубликованные характеристики соответствуют реальной машине, проходящей сертификацию, а не «проекту будущего». Он также напомнил, что техническое задание Минпромторга от 2009 года определяло целевую дальность для МС-21-300 в 3500 км при 180 пассажирах.

В «Ростехе» отмечают, что с учетом преобладания авиамаршрутов до 3000 км в России, текущая дальность МС-21 удовлетворяет потребности перевозчиков. Источник «Ведомостей» подчеркнул, что 3830 км достаточно для перелета из Москвы в Новосибирск без дозаправки.

Техзадание Минпромторга предусматривало создание семейства самолетов МС-21 с дальностью от 3500 до 7500 км, включая компенсационный запас топлива.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами