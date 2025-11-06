На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США ждут последствия в случае отмены пошлин

Трамп заявил, что США и другие страны находились бы в депрессии без пошлин
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Проигрыш в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет разрушительным для США. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

«Скажу так: это было бы разрушительно для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории», – сказал Трамп.

По его словам, если бы Вашингтон не ввел новые импортные пошлины, то США и остальные страны «находились бы в депрессии».

2 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд признает незаконным введение таможенных пошлин.

Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары. В суде администрацию представляет министр финансов Скотт Бессент.

Ранее сообщалось, что Китай отменит дополнительные пошлины на ряд товаров из США с 10 ноября.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами