Шумеру предлагают уйти с поста лидера меньшинства сената США

Лидеру меньшинства в сенате США Шумеру предлагают уйти в отставку
J. Scott Applewhite/AP

Голосование сенаторов-демократов за продвижение законопроекта о возобновлении работы правительства на фоне шатдауна вынуждает лидера меньшинства сената Чака Шумера уйти в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

Сам Шумер воздержался от голосования по данному законопроекту, который не включал ключевое требование демократов — продление налоговых льгот по программе Obamacare. Тем не менее он столкнулся с жесткой критикой со стороны однопартийцев, которые возложили на него ответственность за выход восьми членов фракции из общей линии.

«Сенатор Шумер больше не эффективен и должен быть заменен», — заявил конгрессмен Ро Ханна, представляющий регион Кремниевой долины в Калифорнии.

К критике присоединился и его коллега из палаты представителей от Калифорнии, Марк Левин. В своей публикации он отметил, что «Чак Шумер не соответствует текущему моменту, и демократам в сенате было бы разумно отказаться от его лидерства».

Ранее СМИ сообщили, что ряд демократов готовы проголосовать за прекращение шатдауна в США.

