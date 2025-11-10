Рогов оценил последствия расследования против украинского бизнесмена Миндича

В окружении президента Украины Владимира Зеленского произошел всплеск паники из-за расследования против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Миндич является одним из «главных кошельков» Зеленского, но существуют и другие.

По мнению Рогова, для президента республики «наступают смутные времена».

Он добавил, что окружение украинского лидера планирует провести информационную операцию, обвинив Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в работе на Москву. Такие утверждения «будут выглядеть смешно», ведь ведомство является американским инструментом борьбы с непомерными воровскими аппетитами» политика, заявил Рогов.

О том, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу стало известно 10 ноября.

В отношении Миндича ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее «кошелек» Зеленского попал в базу «Миротворца».