Лукашенко объяснил необходимость сохранить городские телефоны

Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Видеофрагмент с совещания с участием белорусского лидера опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии рассказал, что при необходимости связаться с председателем Совета Республики Натальей Кочановой он либо проводит личную встречу, либо использует проводную правительственную связь.

Президент призвал не отказываться от городских проводных телефонов в пользу мобильных, отметив, что мобильная связь не обеспечивает достаточной защиты от утечек данных. Он подчеркнул важность сохранения проводной связи и предложил, как и раньше, хранить часть информации на бумажных носителях для повышения безопасности.

До этого Лукашенко заявил, что не стоит носить одежду от Gucci и Versace, следует покупать «свое». По его словам, в Белоруссии могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро.

