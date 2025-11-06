Лукашенко на примере моста объяснил, почему не надо покупать Gucci и Versace

Лукашенко призвал белоруссов не покупать Gucci и Versace, а носить свое

Не стоит носить одежду от Gucci и Versace, следует покупать «свое». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Все от «Гуччи» и «Версаче» (хотят купить одежду. – «Газета.Ru»), все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить», — отметил он.

По словам Лукашенко, в стране могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Лукашенко привел в пример отечественной продукции строительство моста в Мозыре. Изначально его планировалось построить за 30 месяцев, но уложились в 24 силами отечественных организаций.

6 ноября белорусский президент также заявил, что жителям Белоруссии необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за президентом.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.