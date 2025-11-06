На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко на примере моста объяснил, почему не надо покупать Gucci и Versace

Лукашенко призвал белоруссов не покупать Gucci и Versace, а носить свое
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Не стоит носить одежду от Gucci и Versace, следует покупать «свое». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Все от «Гуччи» и «Версаче» (хотят купить одежду. – «Газета.Ru»), все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить», — отметил он.

По словам Лукашенко, в стране могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Лукашенко привел в пример отечественной продукции строительство моста в Мозыре. Изначально его планировалось построить за 30 месяцев, но уложились в 24 силами отечественных организаций.

6 ноября белорусский президент также заявил, что жителям Белоруссии необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за президентом.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами