Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл к себе домой

BFMTV: Саркози прибыл к своему дому после перевода под судебный контроль
Benoit Tessier/Reuters

Машина бывшего президента Франции Николя Саркози, освобожденного из парижской тюрьмы Санте под судебный контроль, прибыла к его дому. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Бывший президент Республики [Саркози] прибыл к себе домой в 16-м округе Парижа», — говорится в публикации.

21 октября Николя Саркози сел в тюрьму в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-лидера Франции об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Согласно условиям, ему будет запрещено покидать территорию Франции. Также в суде указали, что предварительное тюремное заключение бывшего президента было необоснованным.

Ранее Саркози назвал жизнь в тюрьме «изнуряющей и очень тяжелой».

