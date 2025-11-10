На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саркози освободят из колонии и переведут под судебный контроль

Stephanie Lecocq/Reuters

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-лидера Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Об этом пишет газета Le Parisien.

«Апелляционный суд Парижа решил освободить бывшего президента Республики, все же наложив на него судебный надзор. Среди перечисленных условий правосудие, в частности, запрещает Николя Саркози вступать в контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном», — говорится в материале.

Согласно условиям о судебном контроле, ему запрещено покидать территорию Франции. Также в суде указали, что предварительное тюремное заключение бывшего президента было необоснованным.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Ранее СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме.

