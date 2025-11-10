На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко предупредил США о ядерном оружии в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия предупредила США о наличии ядерного оружия в стране
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия предупредила США о наличии на территории республики ядерного оружия, однако американская сторона сомневается в этом. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны на 2026-2030 годы, сообщает агентство БелТА.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное. — «Газета.Ru») оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело», — сказал глава государства.

По его словам, ядерное оружие находится в надежном месте.

Также политик заявил, что это оружие еще раз обслужили. Президент пояснил, что его доставили в Российскую Федерацию, обслужили и вернули в Белоруссию «самый современный вариант тактического ядерного оружия».

31 октября Лукашенко сообщил, что Белоруссия заменила размещенное на территории республики ядерное оружие и завезла из РФ новейшее.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали уникальной операцию по размещению ядерного оружия в стране.

