Президент и премьер Польши вступили в перепалку

Туск и Навроцкий вступили в перепалку из-за назначения в спецслужбах
Damian Burzykowski/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий вступили в перепалку и обменялись серией обвинений на фоне блокировки главой государства повышения в звании сотрудников спецслужб. Об этом сообщает RMF FM.

Так, Туск обвинил Навроцкого в том, что тот заблокировал повышение в звании для 136 сотрудников контрразведки и агентства внутренней безопасности, назвав это «продолжением войны президента с польским правительством».

Навроцкий в свою очередь высказал претензию Туску по поводу того, что тот запретил руководству спецслужб встречаться с ним и запретил предоставлять важную информацию о безопасности государства. По его словам, вопросы о повышении должны были обсуждаться на этих встречах. Премьер Польши отверг эти обвинения.

«Я бы хотел, чтобы он [Навроцкий] не отходил от истины, а также знал Конституцию, свои полномочия, полномочия премьер-министра и правительства – может, в будущем он этому научится», — сказал Туск.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что он практически по всем вопросам расходится во мнениях с новым президентом республики Каролем Навроцким.

Ранее поляки отказались менять Туска на Сикорского.

