В Чехии заговорили о прекращении инициативы по поставкам боеприпасов Украине

Зампред ANO Гавличек допустил прекращение инициативы Чехии по боеприпасам ВСУ
Alex Babenko/AP

Первый заместитель председателя партии «Движение недовольных граждан» (ANO) Карел Гавличек допустил прекращение инициативы Чехии по поставкам боеприпасов Украине. Его слова приводит iDnes.

По его словам, многие чиновники «были запуганы» ушедшим в отставку правительством, и только сейчас начинают высказывать реальную позицию по инициативе о поставках боеприпасов ВСУ. Гавличек допустил, что присоединившиеся к инициативе страны «будут удивлены».

«Выводы формирования правительства показывают большие проблемы, чем ожидало движение ANO», — сказал Гавличек.

До этого экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью газете Politico заявил, что Чехия, которая была одним из самых верных союзников Украины, может сократить свою поддержку Киева с приходом к власти нового правительства, сформированного предполагаемым премьер-министром Андреем Бабишем.

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.

