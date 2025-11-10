В Чехии заговорили о прекращении инициативы по поставкам боеприпасов Украине

Первый заместитель председателя партии «Движение недовольных граждан» (ANO) Карел Гавличек допустил прекращение инициативы Чехии по поставкам боеприпасов Украине. Его слова приводит iDnes.

По его словам, многие чиновники «были запуганы» ушедшим в отставку правительством, и только сейчас начинают высказывать реальную позицию по инициативе о поставках боеприпасов ВСУ. Гавличек допустил, что присоединившиеся к инициативе страны «будут удивлены».

«Выводы формирования правительства показывают большие проблемы, чем ожидало движение ANO», — сказал Гавличек.

До этого экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью газете Politico заявил, что Чехия, которая была одним из самых верных союзников Украины, может сократить свою поддержку Киева с приходом к власти нового правительства, сформированного предполагаемым премьер-министром Андреем Бабишем.

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.