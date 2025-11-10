Итоги трехлетнего расследования Германии диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Полиция, прокуратура и другие ведомства в Германии, знакомые с подробностями дела, выстроили дело против Украины, говорится в статье. В ФРГ считают, что украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила прецедент для выдачи властями Германии ордеров на арест трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По данным источников, диверсанты рассчитывали, что взрыв на газопроводах приведет к снижению доходов России от продажи нефти, а также к подрыву ее экономических связей с ФРГ.

Ожидается, что к декабрю 2025 года суд в Италии примет решение о выдаче гражданина Украины Сергея Кузнецова, который считается главой диверсионной группы, осуществившей подрыв. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его, говорится в статье. Одновременно немецкая сторона добивается выдачи другого подозреваемого, тоже украинского гражданина, задержанного в Польше.

Ранее на Украине заявили о критическом состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков».